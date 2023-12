McDonald's Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Dividendenrendite der Mcdonald's-Aktie beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 2,36 Prozent, was nur 0,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 2,81) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse ist der Kurs der Mcdonald's-Aktie mit 290,23 USD inzwischen +7,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,32 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Mcdonald's als unterbewertet, da das KGV mit 24,85 insgesamt 49 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 49,16 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Mcdonald's-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,81 Prozent, was 11,41 Prozent über dem Durchschnitt (-3,6 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -0,41 Prozent, wobei Mcdonald's aktuell 8,22 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Sollten McDonald's Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich McDonald's jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen McDonald's-Analyse.

McDonald's: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...