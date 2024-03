McDonald's Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Finanzanalysten haben ihre Einschätzungen zur Mcdonald's-Aktie veröffentlicht. Von 24 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 19 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher als "Gut" zu bewerten. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 320,33 USD, was einem potenziellen Anstieg der Aktie um 13,34 Prozent entspricht, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 282,63 USD. Somit lautet die Empfehlung der Analysten insgesamt "Gut" für die Mcdonald's-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Mcdonald's-Aktie bei 282,63 USD, was -3,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,26 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite der Mcdonald's-Aktie beträgt 2,24 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,19 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Mcdonald's-Aktie eine Bewertung von "Neutral" von der Redaktion.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche konnte die Mcdonald's-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,16 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +8,44 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um -1,28 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte die Mcdonald's-Aktie eine Überperformance von 8,39 Prozent erzielen.

Insgesamt erhält die Mcdonald's-Aktie von den Analysten ein positives Rating, basierend auf verschiedenen Kriterien wie der technischen Analyse, der Dividendenpolitik und der Branchenvergleichsperformance.

