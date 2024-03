McDonald's Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mcdonald's derzeit bei 283,51 USD liegt, während der Aktienkurs 290,73 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von +2,55 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 293,14 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,82 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie als "Neutral" vergeben.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 20 positive, 5 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie von Mcdonald's abgegeben. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass die langfristige Einstufung als "Gut" anzusehen ist. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Mcdonald's beträgt 320,72 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,32 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 25,07 und liegt somit 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 48. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Mcdonald's überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die automatische Analyse zeigt jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

