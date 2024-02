McDonald's Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Dividendenrendite von Mcdonald's beträgt 2,36 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,41 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Mcdonald's eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. Von den insgesamt 25 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Mcdonald's-Aktie sind 20 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Allerdings zeigen jüngste Bewertungen der Analysten eine neutrale Einschätzung, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 320,72 USD liegt, was einem potenziellen Anstieg um 9,83 Prozent vom letzten Schlusskurs von 292,02 USD entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für Mcdonald's.

In der technischen Analyse erhält Mcdonald's sowohl auf der Basis des 200-Tage-Durchschnitts als auch des 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 283,58 USD, während der letzte Schlusskurs bei 292,02 USD liegt, was einer Abweichung von 2,98 Prozent entspricht. Auf der kurzfristigen Basis liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 292,21 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer Abweichung von -0,07 Prozent führt. Insgesamt wird Mcdonald's daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcdonald's mit einem Wert von 25,54 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 49,62 in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", was zu einer Unterbewertung des Titels führt. Daher wird Mcdonald's als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

