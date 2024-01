McDonald's Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Mcdonald's derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 283,21 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (294,36 USD) um +3,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 285,41 USD zeigt eine Abweichung von +3,14 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Mcdonald's in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Mcdonald's daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Jedoch ergab die Analyse auch ein konkret berechenbares Handelssignal aus den sozialen Medien, nämlich 1 Gut-Signal, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anleger-Stimmung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass von insgesamt 25 Analystenbewertungen 20 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating als "Gut". Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", da 1 Analyst sie als solche einstufte. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 320,8 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 8,98 Prozent zum letzten Schlusskurs (294,36 USD) bedeutet. Somit ergibt sich auch hier eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Mcdonald's somit laut Analyse ein "Gut"-Rating.

