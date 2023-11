McDonald's Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Der Mcdonald's-Kurs wird am 17.11.2023, 04:20 Uhr an der Heimatbörse New York mit 270.39 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Restaurants".

Unser Analystenteam hat Mcdonald's auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 22,35. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Mcdonald's zahlt die Börse 22,35 Euro. Dies sind 60 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 56,1. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 24 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Mcdonald's-Aktie sind 19 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 320,96 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (270,39 USD) ausgehend um 18,7 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Mcdonald's von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Mcdonald's damit 0,88 Prozent unter dem Durchschnitt (4,53 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -2,98 Prozent. Mcdonald's liegt aktuell 6,64 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

