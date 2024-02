McDonald's Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die technische Analyse der Mcdonald's-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 283,61 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 291,86 USD liegt und somit einen Abstand von +2,91 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 292,1 USD, was einer Differenz von -0,08 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich demnach ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Mcdonald's in den sozialen Medien, was zu einer schlechten Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Mcdonald's mit einer Rendite von 13,61 Prozent deutlich besser ab als der Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche, was zu einem "Gut"-Rating führt. Ebenso verzeichnet das Unternehmen eine sehr gute Entwicklung im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcdonald's mit 25,54 unter dem Branchendurchschnitt von 49,45, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

McDonald's kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich McDonald's jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen McDonald's-Analyse.

McDonald's: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...