McDonald's Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Mcdonald's hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als sehr stark erwiesen. Mit einer Rendite von 15,28 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -6,24 Prozent, während Mcdonald's mit 21,51 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Aktie von Mcdonald's langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 20 positiv, 5 neutral und keine negativ. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 320,72 USD, was einer Erwartung von 10,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Mcdonald's in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Mcdonald's im Vergleich zum Durchschnitt der Branche eine Dividendenrendite von 2,24 % aus, was 0,52 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,76 % ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung aufgrund des leicht niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

Sollten McDonald's Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich McDonald's jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen McDonald's-Analyse.

McDonald's: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...