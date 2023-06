"McDonald's-Aktie: Bewertung unterhalb des Kursziels von 290,85 EUR"

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die McDonald’s-Aktie ist derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das Kurspotential liegt bei +9,30% des aktuellen Preises.

• Am 28.06.2023 legte die Aktie um +0,08% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 290,85 EUR

• Das Guru-Rating von McDonald’s beträgt nun 4,25 nach zuvor ebenfalls 4,25

Am gestrigen Handelstag stieg die McDonald’s-Aktie am Finanzmarkt um +0,08%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Verlust von -0,61%. Der Markt zeigt sich somit derzeit relativ neutral gestimmt.

Das durchschnittliche Kursziel für die McDonald’s-Aktien liegt aktuell bei 290,85 EUR. Wenn dies zutrifft und die Bankanalysten recht behalten würden Investoren eine Rendite von +9,30% erzielen können. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten neutralen Trends in der Entwicklung.

