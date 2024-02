McDonald's Aktie: Die Bären zittern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcdonald's liegt derzeit bei 25,54, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,45 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie heute unterbewertet ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Mcdonald's negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diese Betrachtung führt.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei zwei konkret berechnete Signale zur Verfügung standen (2 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Mcdonald's eine Rendite von 13,61 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -8,9 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kam, liegt Mcdonald's mit 22,51 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mcdonald's beträgt aktuell 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Mcdonald's weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Mcdonald's zu einem "Gut"-Rating.

