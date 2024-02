McDonald's Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die bekannte Fast-Food-Kette Mcdonald's wurde kürzlich in Bezug auf verschiedene Aspekte des Unternehmens bewertet.

In Bezug auf die Dividende wurde festgestellt, dass Mcdonald's im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,73 %) mit einer Dividendenrendite von 2,36 % nur leicht niedriger zu bewerten ist. Die Differenz beträgt lediglich 0,37 Prozentpunkte, was aktuell zu einer Einstufung "Neutral" führt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um Mcdonald's betrifft, so wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im roten Bereich. Aufgrund dessen erhielt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Diskussion und Aufmerksamkeit für Mcdonald's war deutlich geringer als üblich, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führte.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcdonald's bei 25,54, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,45 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Mcdonald's derzeit bei 283,61 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 291,86 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +2,91 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ein "Neutral"-Signal auf, da die aktuelle Differenz bei -0,08 Prozent liegt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume ebenfalls "Neutral".

Insgesamt zeigt die Bewertung von Mcdonald's sowohl positive als auch negative Aspekte, die Anleger bei ihren Entscheidungen berücksichtigen sollten.

