McDonald's Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Mcdonald's auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 78,43 Punkte, was bedeutet, dass Mcdonald's momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Mcdonald's auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mcdonald's somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Dividendenrendite beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 2,24 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Mcdonald's eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Mcdonald's von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Darüber hinaus wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung ergab 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 24 Analystenbewertungen für die Mcdonald's-Aktie abgegeben, wovon 19 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 320,33 USD und einem Aufwärtspotential von 13,7 Prozent. Insgesamt erhält Mcdonald's somit ein "Gut"-Rating basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Sollten McDonald's Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich McDonald's jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen McDonald's-Analyse.

McDonald's: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...