McCoy Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Mccoy Global hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 99,48 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 98 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche in den letzten 12 Monaten von 1,15 Prozent liegt Mccoy Global mit 98,32 Prozent deutlich darüber.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch eine negative Differenz von -72,38 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Daher erhält Mccoy Global in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Plattformen war größtenteils positiv, aber in den letzten zwei Tagen überwiegend negativ, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher erhält Mccoy Global auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.