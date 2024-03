McCoy Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Mccoy Global-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 1,68 CAD. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1,9 CAD verzeichnet, was einem Unterschied von +13,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs (2,13 CAD) unter dem 50-Tages-Durchschnitt (-10,8 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mccoy Global-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich als eher neutral. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben wurden, waren die Themen in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Mccoy Global aktuell als überkauft eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (100 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (72,32) führen zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich liegt die Aktie von Mccoy Global deutlich über dem Durchschnitt der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche. Mit einer Rendite von 92,94 Prozent im Vergleich zu durchschnittlichen 3,92 Prozent, erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.