McCormick löst Jubelsturm aus!

Für die Aktie Mccormick & -Md stehen per 20.06.2023, 11:48 Uhr 92.65 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Mccormick & -Md zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Die Aussichten für Mccormick & -Md haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Mccormick & -Md-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 3 Hold, 3 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mccormick & -Md vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 77,17 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -16,71 Prozent erzielen, da sie derzeit 92,65 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Mccormick & -Md damit 17,03 Prozent unter dem Durchschnitt (22,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt 14,82 Prozent. Mccormick & -Md liegt aktuell 9,07 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Mccormick & -Md für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Mccormick & -Md für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Mccormick & -Md insgesamt ein "Buy"-Wert.