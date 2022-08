McCormick Aktie: Was für ein Erfolg!

Am 23.08.2022, 00:52 Uhr notiert die Aktie Mccormick & -Md an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 91.78 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Mccormick & -Md entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Für Mccormick & -Md liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mccormick & -Md vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 91,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (91,78 USD) könnte die Aktie damit um -0,31 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Mccormick & -Md-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Mccormick & -Md beläuft sich mittlerweile auf 92,81 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 91,78 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,11 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 85,98 USD. Somit ist die Aktie mit +6,75 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 29,31 liegt Mccormick & -Md unter dem Branchendurchschnitt (33 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 43,94 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.