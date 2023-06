McCormick Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

An der Börse New York notiert die Aktie Mccormick & -Md am 28.06.2023, 22:31 Uhr, mit dem Kurs von 93.25 USD. Die Aktie der Mccormick & -Md wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.

Wie Mccormick & -Md derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Mccormick & -Md damit 17,14 Prozent unter dem Durchschnitt (22,88 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt 14,78 Prozent. Mccormick & -Md liegt aktuell 9,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Mccormick & -Md weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,72 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 3,29 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,57 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Für Mccormick & -Md liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 3 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mccormick & -Md vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 77,17 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (93,25 USD) könnte die Aktie damit um -17,25 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Mccormick & -Md-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.