McColls Retail Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Mccoll's Retail wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Mccoll's Retail weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was darauf hindeutet, dass Mccoll's Retail auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt Mccoll's Retail mit 0 % niedriger im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (3,71 %). Die Differenz von 3,71 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung für Mccoll's Retail war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insbesondere in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden.

Zusammenfassend erhält Mccoll's Retail für alle analysierten Kriterien eine "Neutral"-Einstufung.