McColls Retail Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten zwei Wochen wurde Mccoll's Retail von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um neutrale Themen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mccoll's Retail-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,02 GBP liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,01675 GBP (Unterschied -16,25 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 GBP, was zu einem weiteren "schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mccoll's Retail-Aktie somit ein "schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Mccoll's Retail derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Der Unterschied beträgt 3,64 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,64 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Mccoll's Retail-Aktie hindeutet. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung. Somit erhält Mccoll's Retail auch in Bezug auf den RSI eine "neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die Analysen eine neutrale bis negative Bewertung für Mccoll's Retail in den Bereichen Anleger-Stimmung, technische Analyse, Dividendenpolitik und Relative Strength Index.