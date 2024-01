McChip Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Mcchip-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,84 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,88 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +4,76 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,66 CAD, was einen Anstieg von +33,33 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeutet. Somit erhält die Mcchip-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mcchip eine Dividendenrendite von 6,82 % aus, was 90,43 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Mcchip-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,74 Prozent erzielt, was 16,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Schließlich wird die Mcchip-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (6,67 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (6,25 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Mcchip-Aktie also positive Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen und wird insgesamt mit einem "Gut" eingestuft.