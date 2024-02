McChip Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs von Mcchip eine Performance von -21,03 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 1,99 Prozent, was bedeutet, dass Mcchip im Branchenvergleich eine Underperformance von -23,02 Prozent aufweist. Der "Energie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 1,99 Prozent, wobei Mcchip 23,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses von Mcchip innerhalb von 7 Tagen als neutral eingestuft werden, da der RSI bei 50 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 88, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher auch als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Mcchip daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mcchip mit 6,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,03 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Mcchip haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mcchip daher für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.