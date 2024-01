McBride Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Mcbride hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 328,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt nur um 25,91 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Mcbride eine Outperformance von +302,67 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat Mcbride mit einer Rendite von 6,38 Prozent im letzten Jahr um 322,19 Prozent über dem Durchschnitt gelegen. Aufgrund dieser Überperformance erhält Mcbride ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Mcbride liegt momentan bei 23,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mcbride-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Mcbride weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Mcbride festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal eine positive Bewertung, 1-mal eine neutrale Bewertung und 0-mal eine negative Bewertung für Mcbride abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -66,52 Prozent des aktuellen Kurses von 89,6 GBP und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 30 GBP, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".