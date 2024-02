McBride Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Stärke Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Mcbride-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 67,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Mcbride nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mcbride festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Mcbride daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Mcbride mit 328,57 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 22,81 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ist Mcbride im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushaltsprodukte (2,97 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 2,97 Prozentpunkte.