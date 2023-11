McBride Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Mcbride war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten der Mcbride-Aktie insgesamt folgende Bewertungen gegeben: 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es gab keine Analystenupdates in Bezug auf Mcbride im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 30 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 58,8 GBP liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -48,98 Prozent hin, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Neutral" für die Mcbride-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Mcbride-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 34,33 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 58,8 GBP bedeutet einen Unterschied von +71,28 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Mcbride-Aktie in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 24,44 deutet auf eine Überverkaufssituation hin und wird daher als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 24, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine positive Einstufung als "Gut".