Mbs Aktie: Ist es das gewesen?

Die Anleger-Stimmung bei Mbs in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, so die jüngsten Auswertungen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mbs bei 593 JPY liegt, was einer Entfernung von +14,97 Prozent vom GD200 (515,78 JPY) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 560,46 JPY, was einem Abstand von +5,81 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Gut"-Signal verzeichnet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Diskussionsaktivität über Mbs in den sozialen Medien festgestellt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mbs liegt bei 24,07, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".