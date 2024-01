Mbs Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei der Mbs-Aktie ergibt die Analyse einen RSI von 19 Punkten für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird. Für den etwas langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Mbs-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für Mbs die übliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Mbs-Aktie mit 518,88 JPY angegeben. Aktuell liegt der Kurs bei 630 JPY, was einer Distanz zum GD200 von +21,42 Prozent entspricht und somit eine Bewertung von "Gut" erhält. Auch der GD50 für die letzten 50 Tage weist einen Abstand von +10,54 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird der technischen Analyse zufolge die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass in den letzten Tagen eine eher neutrale Einstellung gegenüber Mbs herrschte, sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Mbs-Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Mbs-Aktie in unserer Analyse mit einer Gesamtbewertung von "Gut" und "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen technischen und weichen Faktoren.