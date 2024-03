Mbia Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "MBIA":

Der Aktienkurs von Mbia hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,44 Prozent erzielt, was 6,57 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Versicherungssektor beträgt die mittlere jährliche Rendite 35,89 Prozent, wobei Mbia aktuell 17,45 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Mbia.

Die Dividendenrendite von Mbia beträgt derzeit 116,11 %, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,38 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als gut eingestuft.

Die Diskussionsintensität der Aktie war durchschnittlich, was auf eine mittlere Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung der Aktie.