Mbia Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Mbia betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 87,4 Punkte, was darauf hinweist, dass Mbia momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Mbia weder überkauft noch überverkauft und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Mbia für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Mbia derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,86%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Mbia-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Analyse der Analysteneinschätzungen wurden insgesamt 1 Bewertung als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Mbia-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 96,08 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Mbia-Aktie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mbia aktuell bei 8,51 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6,12 USD, was einem Abstand von -28,08 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -27,32 Prozent. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".