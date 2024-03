Mbia Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "MBIA":

Die technische Analyse der Aktie von Mbia zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,72 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,55 USD steht. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -15,16 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 6,3 USD, was einem Abstand von +3,97 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Mbia durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Daher ergibt sich eine Gesamteinstufung von "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, in denen positive Themen dominierten, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit Mbia, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Mbia-Aktie mit einem Wert von 44,86 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25 ergibt einen Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Gesamteinstufung von "Neutral".