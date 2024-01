Mbia Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "MBIA":

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Mbia eine schwache Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine geringe Aktivität im Netz hindeutet. Daher erhält Mbia in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Mbia daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Mbia derzeit als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 86,57 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Mbia mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche (3,92 %). Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Mbia im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,83 Prozent erzielt hat, was 4,13 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Bereich der Versicherungen liegt die mittlere jährliche Rendite bei 18,54 Prozent, wobei Mbia aktuell 3,71 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.