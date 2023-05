Mazda SKYACTIV-G/D-Motorentechnologie: Kontinuierliche Upgrades machen eine Legende in der Geschichte der Motorentechnik

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Shanghai (ots/PRNewswire) -Im Mai 2023 kündigte Mazda an, dass es den SKYACTIV-G/D-Motor kontinuierlich weiterentwickeln wird, um die Umweltverträglichkeit der Fahrzeuge zu verbessern und gleichzeitig den Übergang zur Elektrifizierung auf dem chinesischen Automobilmarkt voranzutreiben. So verfügt der neu eingeführte MAZDA CX-50 über einen SKYACTIV-G 2,5-Liter-Motor, der mit intelligenter, nicht-induktiver, variabler Zylindertechnologie und einer Reihe von technologischen Innovationen ausgestattet ist. Dies hat die Energieverbrauchsleistung und das Fahrerlebnis von Saugmotoren noch einmal auf ein völlig neues Niveau gehoben.Seit dem Einstieg der Marke in den Pkw-Sektor in den 1960er Jahren hat sich Mazda der Entwicklung hocheffizienter Motorentechnologie verschrieben. Vor der Markteinführung des SKYACTIV-G/D hat Mazda bereits sieben Mal Motoren produziert, die in der Top-10-Liste der besten Motoren von Ward's Auto World an der Spitze standen. Von den Kreiskolbenmotoren bis zum SKYACTIV-G/D, einem Benzinmotor mit Selbstzündung und einem erstaunlichen Verdichtungsverhältnis von 18:1, strebt Mazda in seiner Forschung und Entwicklung stets nach einem hocheffizienten Motor mit "idealer Zündung".Um dies zu erreichen, setzt Mazda drei innovative Maßnahmen ein, um den thermischen Wirkungsgrad des SKYACTIV-G/D basierend auf seiner Hochdruck-Zylinder-Direkteinspritzung zu erhöhen. Erstens wurde der Einspritzdruck des Kraftstoffs erhöht und der Luftstrom im Zylinder verbessert Zweitens wurde die 6-Loch-Hochdruck-Einspritzdrüse eingeführt, um eine gleichmäßigere Einspritzung des Kraftstoffs zu gewährleisten. Drittens wurde der obere Teil des Kolbens konkav gestaltet, um zu vermeiden, dass er während der Einspritzung zu früh mit der Flamme in Berührung kommt, so dass die Zündung gleichmäßig verteilt wird.Der neu eingeführte SKYACTIV-G 2,5-Liter-Motor mit intelligenten, nicht-induktiven, variablen Zylindern hat seine Leistung auf der Grundlage der oben genannten technologischen Innovation kontinuierlich weiterentwickelt und eine Reihe einzigartiger technischer Ideen integriert. Erstens wurde der Querschnitt des Lufteinlasses geändert und die konkave Form des Kolbens aufgehoben, um den Luftstrom zu verbessern, den Luftdurchsatz zu erhöhen und die Verbrennungszeit zu verkürzen. Zweitens werden der Abgasstrom und die Geräuschentwicklung reduziert, indem die Öffnung des Auslassventils beim Zylinderwechsel gesteuert wird. Drittens sorgt die Abgasrückführung (AGR) für eine vollständige Vermischung von Umluft und Frischluft, wodurch der Druckverlust verringert und die Leistung verbessert wird. Viertens kommt ein neues SCV-Turbosteuerungssystem zum Einsatz, das die Einspritzmenge mit Hilfe von geneigten Turbulenzen und Kraftstoffeinspritzung steuert und so eine ideale Gemischverteilung im Zylinder und eine idealere Zündung erreicht.Bis zum Jahr 2022 wurde der SKYACTIV-G/D-Motor in fast 8 Millionen Fahrzeugen auf dem Weltmarkt verbaut und ist damit ein legendäres Produkt in der Geschichte der Motorentechnologie. Auf dem chinesischen Markt, wo die strengsten Emissionsrichtlinien der Welt gelten, hat der SKYACTIV-G/D in seiner zehnjährigen Geschichte die Konformität mit verschiedenen Abgasnormen in China nachgewiesen, darunter China-IV, China-V, China-VI-a und China-VI-b. Im Gegensatz dazu müssen der EA888-Motor der dritten Generation von Volkswagen und die Earth Dreams-Motoren der L15BD-Serie von Honda, die zeitgleich mit SKYACTIV-G/D oder sogar erst in den letzten Jahren eingeführt wurden, mit Partikelfiltern ausgestattet werden, um die strengen Emissionsrichtlinien China VI-a und China VI-b zu erfüllen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2087145/concave_piston_top.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2087143/SKYACTIV_G_2_5L_intelligent_non_inductive_variable_cylinder_engine.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mazda-skyactiv-gd-motorentechnologie-kontinuierliche-upgrades-machen-eine-legende-in-der-geschichte-der-motorentechnik-301838453.htmlPressekontakt:zhangyuhong@dsconsulting.comOriginal-Content von: Mazda, übermittelt durch news aktuell