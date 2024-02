Mazda Motor Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Mazda Motor":

Mazda Motor schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Automobilsektor. Der Unterschied beträgt 0,02 Prozentpunkte (2,91% gegenüber 2,89%). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Automobilbranche verzeichnete Mazda Motor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,14 Prozent, während der Branchendurchschnitt nur um 40,07 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,06 Prozent im Branchenvergleich für Mazda Motor. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Mazda Motor mit 38,87 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert von 21,26 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls positiv, wie aus der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Mazda Motor aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Zudem ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mazda Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1510,2 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1741,5 JPY liegt damit deutlich darüber (Unterschied +15,32 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (1666,68 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,49 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Mazda Motor-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.