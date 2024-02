Mazda Motor Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Mazda Motor-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1501,94 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 1713,5 JPY liegt und somit einen Abstand von +14,09 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1657,38 JPY, was einer Differenz von +3,39 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume eine positive Einstufung für die Mazda Motor-Aktie.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,89 Prozent erzielt hat, was 22,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Automobilbranche beträgt 39,16 Prozent, wobei Mazda Motor aktuell 4,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich jedoch ein etwas anderes Bild. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein eher negativ eingestuftes langfristiges Stimmungsbild. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität zeigen unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Mazda Motor zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Abschließend zeigt sich, dass die Dividendenpolitik von Mazda Motor nur leicht niedrigere Dividenden auszahlt als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.