Mazda Motor Aktie: Ruhig bleiben!

Mazda Motor hat eine Dividendenrendite von 2,82 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,08 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Mazda Motor eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mazda Motor-Aktie liegt bei 52 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 55,34 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Mazda Motor basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse hat der Schlusskurs der Mazda Motor-Aktie am letzten Handelstag bei 1517,5 JPY gelegen, was einem Unterschied von +6,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1419,99 JPY) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1574,43 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Mazda Motor also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Insgesamt zeigt sich also, dass Mazda Motor in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.