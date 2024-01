Mazda Motor Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Mazda Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Mazda Motor-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 77, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Schlecht"-Rating für die Mazda Motor-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Mazda Motor in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen führt zu der Einschätzung "Neutral", da positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Es wurde auch eine Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angewendet, die zu einem "Schlecht"-Signal führte. Die Anleger-Stimmung insgesamt wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Mazda Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1421,93 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1523,5 JPY, was einer positiven Veränderung von 7,14 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mazda Motor-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Abschließend betrachtet, ist die Dividende von Mazda Motor im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automobile (3,09 %) mit 2,82 % nur leicht niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 0,26 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.