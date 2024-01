Mazda Motor Aktie: Endlich geschafft?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mazda Motor beträgt 5, was im Vergleich zum Branchenwert von 14,22 für "Automobile" deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 60 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass Mazda Motor nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,89 Prozent erzielt, was 25,18 Prozent über dem Durchschnitt (18,71 Prozent) für den Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 31,79 Prozent, was bedeutet, dass Mazda Motor aktuell um 12,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Mazda Motor liegt bei 2,82 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent für die "Automobile"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz von -0,27 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung bei Mazda Motor festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz wurden als stabil bewertet, weshalb Mazda Motor auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating erhält.