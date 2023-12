Mazda MotorADR Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktie von Mazda Motor wird aufgrund verschiedener Analysemethoden positiv bewertet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,76 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche (14,28) um 60 Prozent niedriger ist. Auch die technische Analyse deutet auf eine positive Entwicklung hin, da der Schlusskurs der Aktie von Mazda Motor in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1419,99 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 1517,5 JPY lag, was einem Unterschied von +6,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch ergibt sich auf der kurzfristigeren Analysebasis, basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt, eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mazda Motor-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis wird der RSI als neutral bewertet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Automobile"-Branche schneidet Mazda Motor mit einer Rendite von 43,89 Prozent im Vergleich zu 31,61 Prozent deutlich besser ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Aktie von Mazda Motor aus verschiedenen Analyseperspektiven, was auf eine gute Entwicklung in der Vergangenheit und möglicherweise auch in der Zukunft hinweist.