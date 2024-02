Mayville Engineering Co Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden. Mayville Engineering hat in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung erfahren. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Mayville Engineering eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Mayville Engineering derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 79,75. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mayville Engineering bei 12,35 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,91 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 13,19 USD, was einer Distanz von -9,7 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

Analysten schätzen die Aktie von Mayville Engineering langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 20 USD, was einer Erwartung von 67,93 Prozent entspricht, und somit einer "Gut"-Einstufung. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.