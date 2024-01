Mayville Engineering Co Aktie: Der Knaller!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Mayville Engineering ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mayville Engineering derzeit bei 12,28 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 14,07 USD lag und somit einen Abstand von +14,58 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 12,68 USD angenommen, was einer Differenz von +10,96 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Mayville Engineering liegt bei 34,39, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Analysteneinschätzung ergibt sich aus 1 Analystenbewertung der letzten zwölf Monate ein durchschnittliches Rating von "Gut" für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele lassen darauf schließen, dass die Aktie um 42,15 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt.

Zusammenfassend erhält Mayville Engineering von den Analysten und in der technischen Analyse überwiegend positive Bewertungen. Die Anleger-Stimmung ist jedoch besonders negativ, was auf die Diskussionen in den sozialen Medien zurückzuführen ist.

