Mayville Engineering Co Aktie: Jetzt wird es spannend!

Mayville Engineering: Aktuelle Analyse zeigt neutrale Bewertungen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Faktoren, um das langfristige Stimmungsbild von Mayville Engineering zu bewerten. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und daher eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch kaum Änderungen gezeigt, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Mayville Engineering in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mayville Engineering-Aktie beträgt aktuell 54, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 55,2). Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mayville Engineering wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für Mayville Engineering 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mayville Engineering vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 54,8 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 20 USD. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".