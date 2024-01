Mayur Resources-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Mayur wurde anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 61,54 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 55,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Mayur derzeit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Der GD200 verläuft bei 0,19 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs um -7,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,2 AUD, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Mayur beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit und positiven Diskussionen über das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Stimmung, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Obwohl das Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Mayur beschäftigt war, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.