Mayur Resources Aktie: Das war ja klar …

Das Internet hat eine enorme Wirkung auf die Stimmung und die Aufmerksamkeit für verschiedene Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Mayur zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen, daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, so dass insgesamt ein "Neutral" als langfristiges Stimmungsbild festgestellt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an und liegt für Mayur bei 35. Dies wird als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Mayur daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der GD200 des Wertes bei 0,19 AUD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,295 AUD um +55,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Daher wird dies als "Gut" eingestuft. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,22 AUD, was einer Abweichung von +34,09 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Mayur daher in dieser Kategorie das Rating "Gut".

Anleger haben Mayur in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, wie die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Gut"-Einstufung.