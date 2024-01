Mayur Resources Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mayur-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 48,94 liegt, und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Mayur.

Die Stimmung in Bezug auf die Mayur-Aktie wird auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen auf sozialen Plattformen beeinflusst. Hierbei wurden hauptsächlich negative Kommentare und Themen in den letzten zwei Tagen festgestellt, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Mayur aktuell bei 0,19 AUD verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging aus dem Handel bei 0,185 AUD und damit einem Abstand von -2,63 Prozent. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal mit einer Differenz von -2,63 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln auch das Sentiment und den Buzz um die Mayur-Aktie wider. Hier wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.