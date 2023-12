Mayr-Melnhof Karton-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Stimmung und das Kommunikationsniveau in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Mayr Melnhof Karton festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine nennenswerte Veränderung. Daher erhält Mayr Melnhof Karton in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Mayr Melnhof Karton mit einer Ausschüttung von 3,39 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,33 % im Bereich Behälter & Verpackung. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 131,54 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 125,2 EUR liegt, was einem Abstand von -4,82 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 116,28 EUR, was einer Differenz von +7,67 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis dieser Analyse als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Mayr Melnhof Karton im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,62 Prozent erzielt, was 32,99 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt 4,38 Prozent, wobei Mayr Melnhof Karton aktuell um 32,99 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

