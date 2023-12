Mayr-Melnhof Karton Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Mayr Melnhof Karton liegt der RSI bei 32,43, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Das RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 33,93, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Mayr Melnhof Karton mit einer Ausschüttung von 3,39 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung mit 3,33 %. Die Differenz beträgt 0,06 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse basiert hauptsächlich auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mayr Melnhof Karton weist ein KGV von 18,58 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 19,04 und daher als unterbewertet eingestuft wird. Daher empfehlen wir den Titel als "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger äußerten sich überwiegend neutral an insgesamt zwei Tagen und an vier Tagen war die Stimmung sogar positiv, ohne negative Diskussionen. In den letzten Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mayr Melnhof Karton diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.