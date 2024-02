Mayr-Melnhof Karton Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Bei Mayr Melnhof Karton hat sich in den letzten Wochen die Stimmung und der Buzz nicht wesentlich verändert. Es kommt zu einer Veränderung der Stimmung, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Mayr Melnhof Karton keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dies wird mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Mayr Melnhof Karton daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bei Mayr Melnhof Karton in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Mayr Melnhof Karton mit einem Wert von 19,95 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in "Behälter & Verpackung" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 18,52, was einem Abstand von 8 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Mayr Melnhof Karton beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,5 Prozent und liegt mit 0,95 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,55) für diese Aktie. Daher erhält Mayr Melnhof Karton von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.