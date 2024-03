Mayr-Melnhof Karton Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Mayr Melnhof Karton hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,41 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -19,36 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche um -5,05 Prozent gefallen. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,05 Prozent im letzten Jahr, und Mayr Melnhof Karton lag 19,36 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Mayr Melnhof Karton als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 40,54, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 60,29 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt dies ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mayr Melnhof Karton derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 125,26 EUR, während der Kurs der Aktie bei 116,8 EUR um -6,75 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 121,13 EUR, was einer Abweichung von -3,57 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung von "Neutral" in der technischen Analyse.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mayr Melnhof Karton 19. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" im Durchschnitt ein KGV von 21. Somit ist das Unternehmen aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.