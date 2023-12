Mayr-Melnhof Karton Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Das österreichische Unternehmen Mayr Melnhof Karton hat in den letzten Monaten eine neutrale Bewertung erhalten, sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien als auch in der technischen Analyse. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18, was im Vergleich zur Branche "Behälter & Verpackung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mayr Melnhof Karton-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 133,51 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 114,8 EUR weicht jedoch um -14,01 Prozent ab, was eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (116,22 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Mayr Melnhof Karton. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurden.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Mayr Melnhof Karton im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -28,62 Prozent erwirtschaftet hat, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche liegt die Rendite mit 28,98 Prozent deutlich darunter.

Insgesamt zeigt sich also, dass Mayr Melnhof Karton in verschiedenen Bereichen neutral oder schlecht bewertet wird. Die Aktie liegt im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche eher im unteren Bereich und hat in den letzten Monaten keine deutliche positive Entwicklung gezeigt.