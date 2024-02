Mayr-Melnhof Karton Aktie: Was war das denn?

Die österreichische Verpackungsfirma Mayr Melnhof Karton hat eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent, die nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,55 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung durch Analysten. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für das Unternehmen in den letzten Wochen kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein zurückgehendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Mayr Melnhof Karton in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 18,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Behälter & Verpackung"-Branche erzielt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Performance der Aktie um 18,39 Prozent darunter.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mayr Melnhof Karton mit 19 über dem Branchendurchschnitt von 19,29, was zu einer Überbewertung führt und zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem schlechten Rating bewertet.