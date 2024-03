Mayr-Melnhof Karton Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er wird verwendet, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der Mayr Melnhof Karton-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI der letzten 25 Tage (62,69) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Mayr Melnhof Karton basierend auf dem RSI.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Mayr Melnhof Karton in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,41 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche durchschnittlich um -4,61 Prozent, was zu einer Underperformance von -19,8 Prozent für Mayr Melnhof Karton führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -4,61 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance von 19,8 Prozent führte. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mayr Melnhof Karton liegt derzeit bei 19,25, was 12 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 21 ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls positiv, wie aus der Analyse der sozialen Plattformen hervorgeht. Die Mehrheit der Kommentare und Befunde über Mayr Melnhof Karton ist positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.